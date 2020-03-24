新北市三峽區日前驚傳殺人棄屍案，29歲男子吳上誼見好友洪國峰懷疑賴姓女友劈腿，為幫死黨出頭，竟強押賴女到山區談判，一言不合就槍殺賴女，並將屍體棄置坡坎長達半月。據了解，吳男是著名的「了尾囝」，繼承上億家產卻用來揮霍買毒，還多次誘騙未成年少女上床，行徑令人髮指。

據悉，吳上誼背景出身桃園市八德地區望族，自幼被領養，膝下無子的養父對他萬般疼愛，養父今年初病逝後，將名下的3棟透天厝和土地留給吳男，吳上誼一夕間繼承上億遺產，他卻花錢毫不手軟，將多數錢財拿來買毒，盡情揮霍養父省吃儉用的心血。

知情人士透露，吳男是當地著名的「了尾囝」，國中沒畢業就跟著狐群狗黨在外鬼混，多次找人到祖厝開毒趴，從不明管道買得改造手槍更是不可一世，仗著手上有火力就自封老大，街坊鄰居都將他視為治安毒瘤，避之唯恐不及。

吳嫌被街坊鄰居都視為治安毒瘤。（圖／翻攝臉書）

本刊調查發現，吳上誼多次在網路上鎖定未成年少女聊天，用甜言蜜語讓小女生墜入愛河，情竇初開的孩子以為遇上白馬王子，再以男女朋友之名與將少女騙上床。

吳上誼換女友的速度比翻書還快，曾在5個月內與3名13歲至15歲的女孩發生性關係，並將「小女友」輪流帶回家，在同張床上以手指和生殖器性侵得逞，還有少女回憶，整個過程不到5分鐘就結束。

但紙終究包不住火，3名被害者的母親發現女兒神色有異，查詢與吳上誼的聊天紀錄才揪出這匹色狼，吳上誼見案情曝光，竟不知悔改，要求少女與他一起逃家私奔，吳家因而付出大筆和解金賠償，以此換取減刑可能，吳男最終遭判3年2個月徒刑，出獄後卻犯下殺人罪行，荒謬行徑讓人搖頭。

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(中時電子報)