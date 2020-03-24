新北市27歲賴姓女子本月1日遭男友洪國峰，及其死黨吳上誼狠心殺害，並棄置三峽山區長達半個多月，洪吳行兇後絲毫沒有良心不安，還因債務糾紛而強擄潘女，將她囚禁在家中並殘忍虐打，或許是冥冥之中自有注定，潘女最終成為破案關鍵。

本刊調查，洪國峰懷疑賴姓女友劈腿，吳上誼為幫好友出頭，將賴女押到自己位於三峽的祖墳旁談判，一氣之下連開3槍，並將屍體推落竹林間，而當地偏僻杳無人煙，眾人以為神不知鬼不覺，行兇後絲毫沒有良心不安，8日還因債務糾紛而毆打拘禁潘姓女子，但法網恢恢，這起命案因潘女而露出曙光。

潘女被關在吳上誼家中時，無意間聽到洪男女友「被做掉了」，嚇得趕緊向友人求救，友人一到場就遭吳男開槍擊中，潘女趁隙逃跑報警，警方立刻到場將3人逮捕，吳男在隔日被收押禁見。

洪嫌行帶著賴女到處遊玩，賴女在臉書上po出甜蜜合影，還寫「你沒有外面說的那麼糟糕」，殊不知因細故遭男友及其友人槍殺。（圖／翻攝臉書）

脫離險境後，潘女向檢警透露曾聽聞犯嫌殺人棄屍，警方不敢大意，不斷嘗試突破洪女心防，終於在17日得知洪、吳兩人的犯行，並於隔天發現遺體，賴女半個多月的冤屈終於浮出檯面。

賴女家屬十分感謝警方鍥而不捨追查，讓這樁命案得以水落石出，但殘忍事實在死者父母心中留下難以抹滅的傷痕，賴女父親更揚言若兇嫌沒被判死刑，「一定會把他幹掉」，日前帶著親友到苗栗洪男老家撒冥紙，用行動替無法開口的女兒申冤，只期盼司法能還他們公道，別讓寶貝女兒白白慘死。

賴女父親難以接受愛女被渣男殺害，揚言若兇嫌沒被判死刑「會親手幹掉他」。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)