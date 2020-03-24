周一FED Fed宣布實行無上限QE，但國會經濟刺激法案再度難產，盤中四大指數震盪劇烈，收盤漲跌幅介於-3.04%~3.36%。其中半導體INTEL、美光、AMD、NVIDIA漲幅超過5%，台積電ADR上揚1.77%；APPLE則下跌2.12%。

周一因美股電子盤晨間一度觸即熔斷價，帶動台股早盤跳空低開，盤中最低至8750點，但隨後量縮橫盤震盪，終場下跌334.06點，跌幅3.73%，收在8,890.03點，8900點大關得而復失。OTC指數開低，收盤跌幅略收斂，終場下跌2.80%，收在106.46點。

周一台股無法延續上周漲勢，開低後跌幅收斂，收長下影線黑K棒。台股因成交量縮至1474.50億元，後續仍以價漲量增、價跌量縮為宜。日KD指標20以下超賣區震盪、MACD柱狀體零軸之下收高。

現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股創下8523點波段新低後，雖然國安基金與禁空令暫時止住跌勢，但目前市場心態仍偏空，在未出現轉強訊號前，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

(時報資訊)