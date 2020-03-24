備受市場期待的抗疫振興方案仍然在美國國會卡關，以及聯準會（Fed）再次緊急出手，宣布量化寬鬆（QE）措施擴大為無限量購債，惟仍無法緩解投資人對新冠病毒疫情迅速擴散的擔憂，周一美股跌勢加劇。

分析師表示，聯準會採取的行動確實有利於信貸市場，但不足以解決所有問題，股市需要看到國會通過某種形式的振興法案。

周一收盤，道瓊工業指數跌582點或3.04%，收報18,591.93點。標普500指數跌2.93%，為2,237.4點，較2月觸及的歷史高點下跌約34%。那斯達克指數跌0.27%，為6,860.67點，亞馬遜逆勢勁揚3.07%，使那指跌幅受限。

標普500指數11大類股中，能源股指數重挫6.65%，跌幅最大。非必需消費者品指數漲0.35%，是唯一收紅的類股。

獲高盛將評級調升為「買入」，波音大漲11.17%，在道指成份股中漲幅領先。蘋果收跌2.12%，市值跌破1兆美元，為9,820億美元。微軟收跌1%，市值為1.03兆美元，成為唯一市值仍然破兆的美國公司。

(時報資訊)