環保署一名員工3月間曾前往埃及旅遊，返國後不僅有上班，更於前（22日）確診感染新冠肺炎。據了解，這名員工當時在假單上的旅遊地點勾選「國內」，至於環保署目前已有4名員工受到影響，並全面展開消毒作業。

行政院環保署長張子敬證實，這名員工於3月4日至12日間參加埃及旅遊團，13日有進環保署上班，但因為領隊於15日確診，該員工也被框列居家隔離，並於前日確診；至於該員工辦公室內鄰近的4人，都已進行居家隔離。

據《自由時報》報導，就連這名員工的直屬長官也不知道他有出國旅遊。張子敬坦承，該員工當初在事假單上的地點勾選國內，但由於他返國時，埃及尚未被列入旅遊警示，所以不需要居家檢疫；至於這名員工在假單上撒謊，將會再行處理。

張子敬解釋，該員工的工作地點在一樓辦公室，而且工作性質單純，每日接觸人數不多，所以僅要求他附近4名員工居家隔離辦公。報導指出，該員工返國後上班時沒有搭乘電梯、與其他樓層接觸，而且當時也沒有出現呼吸道症狀，而且有配戴適當防護，所以傳播風險較低。

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(中時電子報)