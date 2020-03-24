高雄市長韓國瑜現在面臨罷韓危機，國民黨內有傳言，如果罷韓成功，高雄市副市長李四川準備上場。對此，李四川駁斥這不實傳聞，霸氣直言「罷免韓國瑜就是罷免李四川」，他戶籍還在新北沒有任何參選準備。

有資深媒體人日前在政論節目上表示，如果罷韓成功，國民黨準備讓李四川參選高雄市長補選。

對此，據《聯合報》報導，李四川怒批，發布這消息的人別有居心，更表示他戶籍還在新北板橋，怎麼選高雄市長補選！他更直言，他和市府團隊是一體的，「罷免韓國瑜就是罷免李四川」！

(中時電子報)