高雄市長韓國瑜現在面臨罷韓危機，國民黨內有傳言，如果罷韓成功，高雄市副市長李四川準備上場。對此，李四川駁斥這不實傳聞，霸氣直言「罷免韓國瑜就是罷免李四川」，他戶籍還在新北沒有任何參選準備。

有資深媒體人日前在政論節目上表示，如果罷韓成功，國民黨準備讓李四川參選高雄市長補選。

對此，據《聯合報》報導，李四川怒批，發布這消息的人別有居心，更表示他戶籍還在新北板橋，怎麼選高雄市長補選！他更直言，他和市府團隊是一體的，「罷免韓國瑜就是罷免李四川」！

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(中時電子報)

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