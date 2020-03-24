「新冠肺炎爆發以來，一直有一種錯覺：中華民國『總統』是陳時中，『行政院長』叫做唐鳳。」這是最近社群網站上廣為流傳的一段話。然而，隨著疫情日趨嚴峻，台北市一所高中全面停課，民眾瘋搶衛生紙和泡麵……，顯示國人對疫情訊息不夠透明感到憂心。

該停課高中有二名學生確診，家長群組卻狂傳質疑聲浪，紛紛追問「不是八名學生嗎？」附近社區民眾也擔心，這所高中旁邊就有一所國中，中央流行疫情指揮中心不公布詳細地點的作法，不僅帶來更大的疑問與恐慌，居民也無從防範，鄰近學校的學生更可能因此受害。

事實上，自台灣出現疫情以來，中央流行疫情指揮中心一直強勢主導政策和訊息，不容地方置喙。然而，確診案例最多的新北市與台北市，市長分別出身警界與醫界，對於「料敵從寬、禦敵從嚴」的警戒與部署，都比中央來得敏銳快速。

自三月十六日發布一名從國外返台的「北部」高中學生確診，新北市長侯友宜立刻警覺，率先宣布高中職以下所有師生一律禁止出國，接著台北市和桃園市也跟進。當時中央流行疫情指揮中心面對各縣市要求中央提供相關指引，仍陷入猶豫不決，站在第一線的指揮官陳時中無法定奪，直到下午才宣布，「經指揮中心與行政院多方討論，由行政院決定」，拍板限制高中以下師生，在本學期結束前禁止出國。

侯友宜早在三月十八日就呼籲，中央應禁止第三級旅遊警示國家的人士入境，並且限制國人非必要的旅遊，從警示國家回台的國人應全面篩檢，進行十四天居家檢疫，中央在當天下午決定限制外國人入境。

「地方包圍中央」的突來之舉，暴露出指揮層級不足，統一協調部會業管的權限受制，以及緊急應變效率不佳的窘境，顯然疫情指揮系統亂了套；陳時中一把抓的作風出現破口，先前集權式的指揮也開始鬆動。社群媒體上，逐漸出現不信任政府疫情資訊的言論。

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(中時電子報)