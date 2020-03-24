新冠肺炎疫情發展迅猛，堪稱全球淪陷，台灣確診案例則迅速攀升，來到三位數。三月十八日更一口氣激增二十三例，引發民眾高度恐慌，有人懷疑小英政府之前是否為了製造「防疫楷模」形象，而隱匿疫情。

三月十七日，一名記者「逆時中」在疫情指揮中心記者會上提問：「政府是否透過持續控制篩檢量方式，不讓確診總數增加，以製造沒有社區傳播的假象？」立即遭到網軍圍剿，行政院副院長陳其邁的辦公室主任李懷仁，還被質疑在直播時留言「帶風向」，引領網軍攻擊記者。

然而，確診人數在三月十八日就破百，進入三位數了。中央扣住「可能引發民眾恐慌」的大帽子，對外公布訊息「躲躲藏藏」，反而引發民眾人人自危，接著決策反應慢半拍，又放任網軍攻擊，間接限縮媒體的提問空間，種種亂象更讓擔心的民眾「認為」疫情已經失控。

同一時間，地方政府持續超前部署。三月十九日上午，侯友宜在主持新莊運動聚點開幕式上，突然宣布關閉新北市所有封閉式場館，包括圖書館、博物館、活動中心與運動中心，「因為疫調時發現，有確診個案曾赴封閉場館。」緊接著又宣告新北市所有的醫院與護理之家，全面停止探病。

「既然敵人都攻進來了，不能視若無睹，要全面管控。」侯友宜對外表示，只要在他的權限內，為了保護新北市民的健康，一定會採取最嚴格的措施。侯友宜不諱言「敵人已經進入」，在實事求是、不逃避的情況下，幾項領先的防疫措施都指向防止「社區傳播」擴大。

侯友宜在防疫上處處領先，讓人好奇是否特別為了新冠肺炎成立智囊團，新北市新聞局長蔣志薇指出，因為侯友宜在SARS期間擔任桃園市警局長，對處理口罩和酒精供貨有經驗，加上擔任過警政署長，許多事務能站在全國性的高度思考。疫情對策都是侯友宜拋出點子，再由幕僚與市府各局室首長評估對民眾的影響，最後做出決策或對中央建議，新北市政府只是向前補位而已，沒有誰領先誰的問題。

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(中時電子報)