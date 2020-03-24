國際奧會(IOC)資深成員龐德(Dick Pound)24日向《今日美國》爆料之後，東京奧運延期被外界視為定局。如今美國奧會也出聲了！美國奧會同日向IOC要求，如果不能保證安全，就必須延後東奧。看來IOC終於別無選擇。

美國奧會上周詢問國內4000名運動員，約有半數的人給出答覆，其中65%的人無法正常訓練或是根本無法訓練，68%認為不應續辦。美國奧會表示：「非常明顯，延期看來是最可行的方案，我們希望IOC盡一切力量保護選手的安全。」

IOC主席巴赫(Thomas Bach)是德國人，現在連他自家人都不想去奧運了。德國泳協聲明有80%國家隊成員希望奧運延期，並且要快點宣布。「4個星期太久了，眼前的危機需要更果斷的決定。」

僅義大利一國的新冠肺炎感染數已突破6萬，死亡超過6000人，美國感染數也突破4萬，這時候硬辦奧運誰也提不起勁。《今日美國》指出，IOC只要認清現實就可以了：「他們不必做選擇，因為他們根本別無選擇。」

(中時電子報)