國民黨不分區立委吳斯懷，近日因提出書面質詢，對於共機繞台的行為表示，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，遭外界砲轟，是否汰換也再度引發討論。

吳斯懷指共機繞台行為，不能算是對我國有挑釁意味。國民黨中央及黨團認為，純屬吳斯懷個人意見，不認同這樣的說法。國民黨文傳會主委王育敏也說，未來不排除建立一套考核機制，讓不分區立委知道代表政黨，需要更謹言慎行。

吳斯懷屢發爭議，以不分區立委排名來看，若吳斯懷遭開除，就會由排名14的吳敦義遞補。

對此，PTT網友指出，「以副總統資歷屈居黨團總召或陽春立委，白海豚願意嗎？」如果吳敦義不想當，那下一個遞補的順位就是謝龍介，「謝龍介哈立委這個位置哈很久了！」

其他網友也表示，「所以我反對開除吳斯懷阿，自動吐鈔機這麼好用」、「開除他幹嘛？繼續留著才對啊」、「吳敦義真的機關算盡，根本綠營臥底」、「唯一支持吳斯懷續留國民黨」。

(中時電子報)