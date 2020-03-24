鏡頭前常常以「貧乳」、「A減」等詞自嘲，作風很無厘頭的YouTuber「白癡公主」，最近邀請有整型經驗的好友超直白，大聊整形手術話題。白癡公主在影片中坦言，自己的鼻子、下巴、胸部都動過手腳，還直接承認「有打一點在裡面」，但眼尖網友看影片，一看就發現「哪裡怪怪的」。

白癡公主在新影片中公布自己「整形」成果，引發網友議論。（圖／翻攝臉書）

白癡公主在昨天（23日）公開跟超直白一起合拍的影片，影片一開始她先預告「希望大家能夠接受全新的Me」，接著一秀出正臉，立刻被發現白癡公主長相明顯變了，除了下巴變尖、鼻梁也變得高挺；被好友超直白問是否整形，白癡公主笑笑承認：「有打一點在裡面，然後這邊（指山根）的話是裝微晶瓷。」

白癡公主在新影片中公布自己「整形」成果，但一看都是用膠帶黏的。（圖／翻攝YouTube）

白癡公主在影片中提到，其實自己在整形前，也一度掙扎想了很久，影片中她還跟超直白討論了許多與整形相關的話題。不過影片曝光後，雖然有網友急著問她「為什麼要整？」、「下巴變蛇精」、「楊麗花」等，但不少網友一眼就發現「這下巴一看就知道是黏上去的啦」、「鼻子要貼好一點啦」，戳破白癡公主整形的謊言。

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(中時電子報)