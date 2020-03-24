指揮中心專家張上淳的醫生兒子在疫情期間出國，還高調打卡，引起外界關注；雖然張上淳已解釋，兒子當時符合時規才出境，並無違反規定，但仍平息不了輿論抨擊。對此，名嘴王瑞德認為，張上淳兒子堅持要去美國度假不違法，但社會觀感不佳，「你可以幹譙他，但是要他爸辭職下台，你算什麼東西？」

張上淳兒子事後發表道歉聲明，解釋輪休是早已排定，2月中依醫院出國請假規定提出申請獲淮，出國前還詢問人事室是否可以出國，在得到許可後，才按照計畫於3月4日出國；當時美國疫情狀況還好，不過之後得知疫情有新變化，也決定提早回國，取消後半段行程，完全沒有滑雪行程。

即使道歉仍平息不了外界的猛烈批評，甚至有聲浪要張上淳退出指揮中心團隊。對此名嘴王瑞德火大爆粗口，「你他媽是有病啊？國民黨中和女里長帶團出國，同樣不違法社會觀感不佳，我們有叫她父母或同黨的新北市長侯友宜和黨主席江啓臣下台出來負責嗎？」

他認為，「30歲的成年人，不是父母仍有監護權丶民法仍要負連帶責任的小朋友，他要選擇怎麼做是他的決定，兒子歸兒子丶老子歸老子，孩子長大了，自己行為要自己負責。」同時王瑞德也向張上淳喊話，公私要分明，在國家最需要你的時候，不准辭職當逃兵，疫情當前，沒有個人。

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(中時電子報)