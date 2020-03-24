新生代男演員吳岳擎戲約不斷，高大帥氣的外型圈了不少粉絲，他曾暗戀幼稚園同學長達十八年，直到對方交男友才死心，是少見的「痴情男子漢」。去年吳岳擎受訪時表示，與交往五年的「模特兒女友」蔡沁妍已分手，但本刊發現二人不但各自在IG貼出相同角度、相同濾鏡的照片偷偷放閃，今年二月還一起慶生，感情根本好得很！

或許是礙於演藝工作正在起步，三十而立的吳岳擎，曾公開有穩定交往對象，去年底突然表示恢復單身，要衝刺事業。不過，暗地裡他卻偷偷對27歲的「前女友」蔡沁妍隔空傳情，看來對這段戀情仍相當呵護。

原名蔡楚珺的蔡沁妍，外型酷似吳佩慈，曾登上《Koobii高校誌》創刊號封面，2015年更上過《康熙來了》的「表特美女」單元，從學生時期就備受關注。

當時沒沒無聞的吳岳擎，貼心地陪女友到電視台錄影，卻在臉書感慨發文「可惜不是我」。如今吳岳擎的演藝事業正起步，發展相當被看好，蔡沁妍也很為他著想，讓六年情轉趨低調，甘願當個默默在男友背後支持的女人，還會假裝發「兄弟卡」，與吳岳擎稱兄道弟。

吳岳擎演出的《鬥魚》上映時，蔡沁妍不但在IG替男友宣傳，也三度到戲院購票支持。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)