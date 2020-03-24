吳岳擎2016以《荼蘼》受到矚目，劇中亮眼表現深受觀眾喜愛，2018年吳岳擎主演的電影《鬥魚》上映，女友蔡沁妍不但自掏腰包進戲院「三刷」，還寫下長篇觀後感，大讚吳岳擎飾演的「單子」好帥，更開玩笑虧他「為什麼我們認識的不是單子，而是你。」

不過，小情侶難免會忍不住放閃一下。去年情人節前夕，蔡沁妍貼出一張身穿深V細肩帶上衣的性感照，自爆男友看了後「很衝動」，還透露二人的相處快變成家人，「原來重回熱戀期的方法，就是好好打扮。」

2014年吳岳擎在私人臉書秀出與女友和樂逗娃的工作照，透露「想婚」的訊息，但似乎經濟狀況還不許可。（圖／翻攝自吳岳擎臉書）

在吳岳擎已公開表示單身後，去年11月30日，蔡沁妍在IG上傳一張於日本大阪「海遊館」西碼頭拍攝的「男友視角」旅遊照，她借用蘇軾的《江城子》，文情並茂地寫下：「你在遠方眺望，耗盡所有暮光，不思量，自難相忘。」立刻吸引友人留言「要一直幸福下去」。

1個月後，吳岳擎也在IG貼出相同角度和濾鏡的「女友視角」照，小倆口同遊的線索一目了然，但刻意延遲公開，應是為了避嫌。今年2月蔡沁妍生日時，在眾多合照中，偷偷夾帶了一張奶貼吳岳擎的恩愛勾手照，感覺得出對吳岳擎用情極深。而吳岳擎曾透露想在35歲左右成家立業，期盼不久後，他就能公開2人的好消息。

小倆口低調談愛，與友人聚會時卻不避諱放閃，蔡沁妍還在IG秀出奶貼吳岳擎的慶生同框照。（圖／翻攝自蔡沁妍IG）

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(中時電子報)