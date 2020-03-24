國內新冠肺炎確診案例在3月19日突破3位數，台北市一所高中因2名學生確診而全校停課，後來又有1名同班同學確診。不僅引起全民緊張，開始瘋搶物資，也挑動行政院的敏感神經。

為了避免喪失「全球防疫模範生」的光環，在台北市、新北市及桃園市限制學生出境後，中央流行疫情指揮中心與行政院高層研議後匆忙跟進，暴露出中央防疫在「造神」之下，作法未隨全球疫情發展而調整，已出現慢半拍的窘況，令民眾產生信任危機。

新冠肺炎疫情發展迅猛，堪稱全球淪陷，台灣確診案例則迅速攀升，來到三位數。三月十八日，一口氣激增二十三例，引發民眾高度恐慌，有人懷疑小英政府之前是否為了製造「防疫楷模」形象，而隱匿疫情。

在「造神」破功後，總統蔡英文不得不趕緊出面喊話，安撫人心。隔天（三月十九日）下午，蔡英文針對新冠肺炎疫情發表最新談話，指出未來十四天將是第二階段防疫關鍵期，呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定，並強調目前的法律和政策工具足以應付當下的疫情。

但南臺科技大學財經法律研究所所長羅承宗說，《紓困條例》第7條規定「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，以《行政法》及《憲法》原則來看，有很大的問題；羅承宗進一步指出，法律必須具備明確性，規定人民「什麼可以做、什麼不能做」，但該法條內容非常不明確，幾乎可說是包山包海、漫無邊際；《紓困條例》第16條卻又明定罰責「新台幣5萬元以上、100萬元以下」，根本就是「你說了算」。

總統蔡英文20日發表談話安定民心，並呼籲全國民眾要配合中央疫情指揮中心指揮官陳時中的規定，大推「順時中」。（圖／翻攝畫面）

「總統蔡英文應該要考慮發布緊急命令。」羅承宗說，在疫情急迫的情況下，很難鉅細靡遺地重新修法，緊急命令讓總統得以「先斬後奏」，事後再由立法院追認，這樣才能有效實施各種應變措施，並合乎民主國家的法治原則。

此外，蔡英文不排除視未來情勢對社會經濟的衝擊程度，快速修法或發布緊急命令，似在為後續的疫情發展預留伏筆。果不其然，三月二十日的新冠肺炎確診案例再度寫下恐怖紀錄，單日新增二十七例，感染人數來到一百三十五名。截至三月二十三日下午三時，確診人數已達一百九十五例。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)