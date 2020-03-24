反觀中央政府為了保住台灣在國際上「防疫模範生」的光環，一再強調新的確診個案大多是境外感染，但對幾個本土案例仍無法交代感染源，更不想大動作提高防疫作為，才會在防疫政策上處處落後地方政府。

類似的情況，也發生在台北市長柯文哲身上，柯文哲早在一月底就率先載上口罩，當時遭批故意和中央唱反調，還被網軍出征，更被綠營指責在疫情不嚴重的情況下製造恐慌；柯文哲當時直言「超過十六例表示國家有大事」，更反嗆「我就是醫生，跟我打這個議題是神經病，不想跟１４５０（指綠營網軍）吵。」但不久後，中央口罩政策也隨著跟進。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的醫生兒子，遭爆前往國外旅遊違反禁令，張上淳在接受訪問時辯稱，兒子在三月四日出國，當時美國還未列入旅遊警示國家，沒有違反相關規定；事實上，中央流行疫情指揮中心早在二月二十三日就宣布禁止醫護人員出國，與前往的國家列為哪個疫情等級無關，指揮官陳時中及張上淳的回應，被外界質疑是「誤導」。

中央流行疫情指揮中心升為一級開設，已有一段時日，政府卻仍堅持指揮官由部長兼任，閣揆蘇貞昌宣稱授權統一協調權責，結果卻發生一連串荒腔走板的戲碼，遇上跨部會的政策，決策陷入徘徊不定。「防疫形同作戰」絕不該只是一句口號，政府除了談話、喊口號，更應該資訊公開、接受監督，才能真正讓民眾放心。

政府宣布暫停外國人入境，並禁止中小學師生出國，防止疫情加劇。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)