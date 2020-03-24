受惠於在家安心吃趨勢，帶動全家(5903)自有品牌「匠土司」業績長紅，歷經一年全品項銷售數已突破1800萬個，近期因選擇在家安心吃的消費者增加，近兩個月家庭號土司銷售更成長20%到30%。

根據調查顯示，超過9成民眾認為疫情對生活產生相當程度的影響，在飲食上興起自「煮」健康管理風潮，超商搶攻在家吃「自煮」商機一波接一波，從即煮即食的冷凍食品到早餐，全家便利商店針對早餐，推出多項商品，希望能進一步帶動業績成長。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，「全家」去年4月推出全新「匠土司」系列，以嚴選原料為基礎，搭配關鍵的「三段式燒成」工法，耗費8小時的製程，獲得消費者廣大好評，成為許多家庭準備早餐的助攻商品，不論是口感、保溼度或是柔軟度，都廣受消費者好評，歷經一年全品項銷售數已突破1800萬個，去年10月再推出夾心匠土司鹹口味，口袋型尺寸設計，讓消費者方便食用，成為熱銷商品，帶動匠土司系列業績成長超過30%，其中更觀察到購買土司的會員數成長超過4倍，顯見已成為會員指定購買率最高商品之一。

由於選擇在家安心吃的消費者增加，近兩個月帶動全家便利商店自有品牌「匠土司」家庭號土司銷售成長20%到30%，瞄準消費趨勢，同時為慶祝匠土司推出滿週年，全家便利商店自3月25日起於線上APP商品預售推出買二送一優惠；「全家」健康志向超級大麥系列亦將於3月25日推新品「烤雞彩蔬三明治」、「香鬆吻仔魚超級大麥飯糰」、「青醬烤豆腐雞胸彩便當」，滿足消費者健康需求。

(時報資訊)