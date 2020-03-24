美國聯準會無上限實施量化寬鬆（QE），全球積極抗疫，台股24日早盤出現反彈，加權指數開在9,083.78點，大漲193.75點，隨後漲點擴大，已上漲逾350點。台積電開盤大漲5%，報268元。

美國共和黨、民主黨議員對大型財政刺激方案意見相左，讓投資人大失所望，抵消了聯準會推出無限量化寬鬆貨幣政策、擴充緊急借貸機制的利多消息，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數23日下挫、盤中激烈震盪，但半導體類股逆勢勁揚。

元富投顧指出，目前看，包括歐洲、美國的疫情，仍然沒有度過高峰期，每天不斷的疫情擴散，導致更多的封鎖行動，都對經濟造成傷害，連帶股市也跌跌不休，只要美股無法平息下來，台股也容易跟著上下巨幅波動，短期落底的空間和時間就會不停地受考驗。

8,500是不是波段低點，端看未來疫情的發展，目前在8,500～9,000來回測試底部，建議擇強勢股低進高出。

(中時電子報)