大陸軍機一個月來連續四次繞台訓練飛行，期間還一度越過海峽中線進行挑釁，國軍本月正好進行戰備月演習，今天清晨5點半，全台空軍基地周邊民眾已經嗅到不尋常氣氛，為了真實模擬空軍接戰，全台各空軍戰機，在天剛亮時紛紛緊急升空，不知情的民眾可能都還以為是否有異常狀況發生。原來，這是空軍進行測試各空軍基地反應接戰與制敵空襲的「聯翔操演」。

空軍司令部在過去幾年大陸軍機開始密集繞台後，為了訓練我方戰機緊急接戰與制敵空襲，因此固定一段時間就會同時間在全台各空軍基地舉行「聯翔操演」。尤其在大陸軍機頻頻繞台之際，空軍今天實施操演格外敏感。

空軍「聯翔操演」主要是由花蓮與嘉義F-16戰機扮演假想敵，模仿共軍在戰時對台可能空襲航線飛行，以無預警方式測驗防空部隊反應，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變能力。

為了避免影響民航與必須實際擬真狀態，因此這項演習都選擇在清晨5點半到8點以前進行。花蓮基地8架F-16戰機一起飛後就往北，測試東部外海航行的偵巡艦進行空襲，測試艦隊防空備戰演練。接著再轉往蘇澳、基隆軍港與台北盆地，對各型飛彈陣地進行防空測試，接著轉往新竹空軍基地測試基地防空，檢視幻象戰機緊急起飛接戰反應時間。

嘉義水上基地的F-16則對台中清泉崗、台南及屏東基地進行防空與緊急起飛測試；同時針對南部地區的的天弓、愛國者飛彈陣地，以及台灣海峽上的偵巡艦進行防空測試。可說是空軍相當機動性的一項操演。

(中時電子報)