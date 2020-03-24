香港東方海外集團23日宣佈，去年公司獲利13.5億美元，增長逾11倍，其中去年5月以17.8億美元的價格，將長堤港貨櫃碼頭所有權出售給麥格理基礎設施合夥公司，約獲11.54億美元收益，佔收益的85.4％。東方海外估疫情對全年產生影響的時間可能會較長，市場不確定性也將進一步加大。

東方海外2017年前遭中國大陸中遠海運併購，由於中遠在加州已有專用碼頭，美國國土安全部以國防理由，迫使東方海外出售2021年簽下40年使用合約的加州長堤港專用碼頭。

放眼2020年，東方海外指出，一方面，中美第一階段貿易協定的簽署，消除了部分貿易摩擦升級的不明朗因素，同時集裝箱航運市場供需缺口進一步收窄，引發年初對貨櫃航運業在2020年表現合理的期望。

另一方面，突發的新冠肺炎疫情帶來了較大不確定因素。二月份以來，公司看到在中國政府和人民的共同努力下，中國的疫情得到迅速控制，相信此次突發事件雖然在短期內對中國以及全球經濟造成沖擊，但後續補償需求或可令全球經濟恢復。

進入3月份，隨著病毒在全球傳播，前景變得更悲觀一些。若疫情在全球範圍內進一步升級，持續時間較長，則中長期影響將更為廣泛和顯著，全球經濟和集裝箱貨運需求增長都將出現下降。

總體來看，疫情對全年產生影響的時間可能會較長，市場不確定性進一步加大。該公司預計，許多國家和地區的政府可能推出更多經濟刺激計劃，以減輕全球經濟的下行壓力。東方海外堅信，中國經濟中長期仍將繼續保持穩定增長，仍將是全球經濟增長的重要穩定器，從而繼續支撐全球貿易需求和航運市場發展。 當前的形勢充滿挑戰。無論如何，東方海外國際已做好充分準備抵禦任何潛在不利因素，並在快速適應需求及運營環境變化方面保持其一貫的優良記錄。集團已引入特別工作程序以保護員工，並與客戶及供應商保持定期溝通。公司隨時準備與所有利益相關者攜手合作，共同應對各種形勢。

(工商 )