新冠肺炎疫情蔓延，不少醫療人員都在前線打拼著，雖然時不時會傳出遭排擠的事件，但他們的努力多數人都是看在眼裡。近日一名醫師入住台北一間飯店，櫃檯人員得知他的職業後，竟然要他取消訂房，並提供更優惠的價格給他，也讓他不禁讚嘆：「人性有黑暗也有光明，下次有機會一定會再來住。」

台南市一名潘醫師在臉書發文，日前因為家人健康的問題，跑了3趟台北，其中2次是當天來回，最後1次有留宿一晚，而當天也在訂房網站預約一間飯店入住。

入住飯店的當下，潘醫師被櫃檯人員要求填寫個人旅遊史調查表，其中有一項要他勾選職業，「我記得有航空業、金融業...，最後一個選項是醫療業。我猶豫了一下，還是照實的勾選了。」他心想，櫃台人員可能會想自己比較有機會接觸到新冠病毒病人的行業，需要再問更仔細一點。

交回調查表，對方再一次確認他的職業，而潘醫師也堅定地回答：「對，我是在診所上班的醫師。」對方隨後說：「那麻煩您把訂房網站上的訂房取消...........我們為了感謝醫療服務人員的辛勞，針對醫療服務人員有一個專案，比您原先預訂的價格便宜（500元以上），而且房型會比原來的再升等。」

看到外界體恤到醫護人員的辛勞，潘醫師非常欣慰，並說：「人性有黑暗也有光明，下次有機會一定會再來住。」

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(中時電子報)