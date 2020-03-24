國內新冠肺炎案例近來猛爆，全台緊繃防疫中。一向高喊超前部署的新北市長侯友宜針對萬一停課應如何進行線上教學，也已定出參考指引，連最新的「Zoom視訊會議平台」，都會上場。

Zoom 是一個功能頗為豐富的視訊會議軟體，綜合媒體相關報導指出，包括香港在內，不少國家停課時都以Zoom在家上課。據《科技新報》報導，Zoom創辦人是大陸的袁征，而因新冠肺炎全球疫情嚴重，袁征已決定從 3 月起免費開放所有日本、義大利和美國相關幼稚園至中學師生使用該系統。

新北市府已在3月17日公布各級學校(小學中高年級至高中)線上補課參考指引，以備萬一全校或班級停課時可依循。依《Ettoday新聞雲》報導，新北教育局不建議國小低年級用電子設備進行教學，但仍可視情形調整；各校授課方式含視訊直播授課、錄教學影片等，另建議補課教師可使用Zoom視訊會議平台，即時性互動。

(中時電子報)