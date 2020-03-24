眾達-KY(4977)2019年合併營收25.34億元，創歷史新高，營業利益3.24億元，稅後淨利2.67億元，分別較2018年增加31.2%、31.0%與1.1%，惟每股稅後盈餘4.22元較2018年下降，主要是因2019年辦理現金增資發行5,000張新股而稀釋每股盈餘所致，董事會也通過每股擬配發現金股利3.5元。

眾達-KY表示，由於2019年第4季已有少量100G及400G試產產品出貨，導致2019年毛利率略為下降：且眾達-KY持續積極投入下一世代光收發模組產品研發，因此研發費用仍與2018年研發支出維持在1.65億以上，佔整體營收比重達6.53%，但營業利益仍維持年成長；惟業外因認列CB金融評價損失0.33億，以及新竹廠因產品研發而產生之支出較2018年倍增，造成全年獲利表現未如營收成長亮眼，合計影響EPS減少1.44元，惟業外部份僅影響當期損益，並無實際現金損失，且由於CB已於2020年2月底全數轉換，後續將不再受金融評價影響。

眾達-KY提高研發費用積極投入下一世代光收發模組產品包括100G單通道、400G超高速光通訊模組及5G光收發模組，自去年第四季開始產生效益，公司2019年10至12月連續創下單月歷史新高表現，今年1、2月雖逢新冠肺炎疫情影響造成延後復工，在下一世代產品100G單通道光收發模組已開始放量出貨下，合併營收亦都維持在2億元以上。

眾達-KY進一步指出，從營收表現來看，顯示公司實質獲利與營運維持成長無虞，在下一世代光收發模組產品漸顯效益，且頻寬需求持續快速成長下，眾達-KY對未來營運展望維持樂觀審慎看法不變，近期雖勢必面對新冠肺炎疫情衝擊影響，然客戶需求並未減少，一旦疫情緩和，將帶動高速光收發模組市場爆發性成長，眾達-KY亦積極著手馬來西亞檳城廠的建置動作，期在產能調配與供應鏈管理上更具彈性。

眾達-KY董事會通過每股擬配發現金股利3.5元，配發率為82.9%，以昨(24)日眾達收盤參考價71.5元計算，現金殖利率約4.9%。

(時報資訊)