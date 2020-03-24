IC通路股擁高殖利率護體，力抗疫情亂流！新冠病毒席捲全球，全球股市哀鴻遍野，不過，台灣IC通路商今年配息水準依舊可觀，截至23日共計有13檔現金殖利率超過5％，其中至上（8112）及倍微（6270）二檔更繳出逾9％的高水位，成盤面抗震首選。

投顧專家分析，IC通路族群去年股價表現落後大盤，此波台股跌跌不休，IC通路股走勢連帶承壓，惟IC通路商歷年股利政策大方，隨著股價殺低，反倒彰顯出其高殖利率優勢，包含至上、倍微、文曄、豐藝、敦吉、全科、安馳、益登、茂綸、晉倫、增你強、尚立、堡達等殖利率全都逾5％。

至上的殖利率向來居台股前段班，今年尚達9.8％，公司因記憶體景氣翻揚及手機零件新產品線挹注，抵消疫情帶來的負面影響，2月營收年增翻揚1.08倍，首季營運將淡季不淡，法人預估，至上在新產品線、陸系客戶訂單拓展成效逐步彰顯下，今年營收具二位數成長的潛力。

倍微今年決議配發1.3元現金股利，攀至近9年來新高水位，殖利率逼近9.5％，23日股價逆勢勁揚2.62％、以13.7元作收。倍微表示，受惠於高階影像轉換應用步入量產階段，加上記憶體類產品於網通應用增溫，貢獻2月營收年增逾五成。展望後市，短線營運雖受疫情干擾，然考量客戶陸續復工，今年業績仍不看淡。

敦吉23日召開董事會，今年擬每股配息3元，殖利率達到8.25％，同時決議自3月24日至5月22日買回庫藏股2,000張，在高殖利率及庫藏股雙重題材激勵下，其23日股價盤中翻紅，終場彈升1.53％、收36.35元，法人指出，敦吉於驗證事業群方面，持續投入5G相關設備資本支出，最快第四季有機會開花結果。

全科過去16年來平均殖利率達8％，每年配息狀況穩健，今年前二月營收逆勢年增14％，首季營收可望較去年同期成長，全科強調，雖然全球受到疫情的影響，各國紛紛封城或鎖國，消費需求恐跟著下滑，但隨著宅經濟崛起，推升伺服器、寬頻通訊等需求，公司營運受疫情衝擊程度相對低。

(工商 )