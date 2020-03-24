新冠肺炎疫情肆虐，許多國家對出入境旅客皆已祭出限制或檢疫規範；不過一名從泰國返回大陸的大嬸，不滿機場防疫人員對她提出檢疫、隔離要求，甚至放話要對防疫人員提告，在機場灑潑大鬧，還被人全程錄下，在網路上瘋傳。

大嬸大嗆防疫人員，稱每天都要回家。（圖／秒拍）

從這段前（22日）流出的影片中看到，這名大嬸身穿名牌服飾、揹著名牌鍊帶包，雖然有戴口罩，但非常兇狠的嗆防疫人員：「我告訴你，我每天就是要回家！我他Ｘ不想被隔離，如果你要耽誤我的話，我他Ｘ告你你信不信？」

原來是因為泰國已被大陸列為疫情輸入國，凡從泰國入境一律需要居家隔離；大嬸表示自己是從上海入境再轉機到重慶機場，不僅拒絕隔離還拒絕檢測，甚至撕毀旅客登記表，並大罵防疫人員不要臉、閉嘴等字眼，就連圍觀民眾也一起罵。

大嬸轉身嗆圍觀民眾。（合成圖／秒拍）

大陸網友看後紛紛表示「建議遣返」、「能直接銬起來嗎」、「隔離時可以順便開顱手術治一下腦子」、「沒有教養」、「上海入境轉機這麼隨便嗎」、「潑婦罵街」、「兩耳光打下去就好了」、「害人害己」。

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(中時電子報)