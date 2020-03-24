新冠肺炎肆虐全球引發恐慌，國衛院上月底宣布，台灣團隊合成出對抗新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），國衛院研究員王文傑博士今接受電台專訪暢談研究過程團隊故事，王文傑表示，團隊成員為完成任務不眠不休，助理眼盯純化過程盯到眼神渙散，仍堅守崗位，他則是累到搭車途中不慎打瞌睡，咖啡灑滿襯衫，但他深知這項任務只能成功不許失敗，唯有促成治療藥物盡快上市，才能夠安民心。

台灣團隊日前宣布成功合成純度99%「公克級」瑞德西韋（Remdesivir），該藥物被視為有效治療新冠肺炎的第一候選，談起研究過程，王文傑說，接到任務後隨即召集團隊，不眠不休排班，直到2月19日看到產物，隔天早上9點多純度測試出爐，因總統當天要到竹南視察，專程拿樣品搭車到竹南解說。

王文傑透露，當時已經36小時沒闔眼，搭車途中不慎打翻咖啡，急忙去買一件新的襯衫；研究過程助理也因為全神貫注投入，長時間盯著粉末管柱，因管柱每一至兩分鐘收集滿就要更換，長期下來導致助理兩眼空洞無神，即便如此，助理仍堅持要完成再走，內心看了很感動。

面對新冠肺炎疫情升溫，王文傑坦言會害怕，但他認為，台灣不論在哪個階段，至少還有一群科學家為這波疫情在努力，著重不同面相想盡辦法對抗病毒，希望大家不要擔心，相關人員會全力投入防堵病毒這件事上面。

王文傑表示，瑞德西韋的公克級任務完成後，已交由政府跟原廠藥廠進行協商，目前正在臨床實驗階段，完成臨床三期實驗後政府就可以協商授權上市，後續就是政府跟藥廠合作的問題，希望能盡早完成臨床實驗後推出，對抗疫情至少還有藥物可以治療，以安民心。

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(中時 )