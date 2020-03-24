國際股市波動劇烈，國內二大期貨商業績有戲！新冠肺炎疫情打亂一池春水，但期貨商反倒受惠國際行情波動，業績動能連帶增溫，元大期（6023）及群益期（6024）2月營收已見大幅躍進，3月營運有機會再締新猷。

全球疫情持續擴散，期權市場行情亦隨之起伏，以國內台指期商品平均波動度來看，今年2月台指期歷史平均波動度為16.2％，相較去年年化平均波動度10.5％，增加5.7個百分點；截至3月20日為止，平均波動度為46.8％，也較2月大增30.6個百分點。

據統計，國內期權商品2019年日均交易量約107.7萬口，今年1月份139萬口，2月份157萬口；截至目前為止，3月份的16個交易日，日均交易量已達217萬口，不僅較去年均量翻倍成長，且今年來呈逐月攀升態勢。

元大期2月營收繳出3.48億元，較前月增長46.5％，也比去年同期大增1.28倍；累計前2月營收達5.86億元，年增36.8％。再者，元大期去年每股盈餘（EPS）4.89元，今年擬配發現金股利3.2元，現金殖利率達6.6％。

元大期指出，除了國內與海外期權經紀業務皆有成長外，元大期槓桿交易商於2月底新發行的原油與黃金差價契約新商品，亦隨著近期國外商品期貨的波動交易量同步增加。

元大期表示，公司以客戶關懷為上，在行情大幅震盪之際，不但24小時透過APP發送最新國內與國外期權商品訊息，幫助投資人掌握交易契機，更透過情境分析與風險因子敏感度分析，進行客戶交易損益模擬，協助客戶在盤前及盤中做好風險控管與資金配置規劃。

群益期2月營收交出1.93億元，月增35.6％、年增63.3％，雙率雙增；累計前2月營收達3.36億元，較去年同期成長14.5％。

群益期分析，全球疫情一發不可收拾，基於投機或避險的考量，帶動國內外期權商品市況活絡，在整體大環境的推波助瀾之下，公司首季業績值得期待，尤其根據歷史經驗，盤勢波動通常至少延續三至六個月，短期間內只要疫情未止，預期期權市場交易盛況依舊。

面對盤勢波動甚大的行情，群益期強調，後台需要有強大的IT系統支援，而公司每年投資在資訊方面的比重相當高，此時即發揮莫大功效，讓客戶得以安全、穩定、順暢地從事交易，特別是海外期貨的部分更是受益匪淺。

(工商 )