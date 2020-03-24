因應疫情持續衝擊產業，交通部長林佳龍昨（23）日召集旅宿業、旅行業座談，會中首度向業者公布號稱「救命錢」的「紓困2.0」方案，從「薪金、租金、稅金」三路著手，如基層員工薪資連三個月每月補助一萬、分級定額租金補貼等，交通部今（24）日將由林佳龍或次長級高層親赴政院報告本案，爭取支持。

全球新冠肺炎疫情日趨嚴峻，各國紛紛鎖國、停航因應，為此，在總統蔡英文支持下，林佳龍20日宣布要推動百億元「紓困2.0」方案，強調先急救、再治療，要對旅行業、旅宿業直接發補助款當「救命錢」。據悉，林佳龍23日分別召集兩場座談，分別由旅宿業者、旅行業者與會，包含公會理事長、晶華、六福、萬豪、雄獅、東南等業者均派出董事長等高層親自與會，顯示業界高度重視。

首先在「薪金」，主要針對員工薪資，交通部規劃對基層員工每人每月補助一萬元，為期三個月，另外，加上培訓人才的「進修津貼」一次性發給18,960元，總計三個月期間，每人可獲得共48,960元補助。交通部評估，料將可直接減輕業者薪資發放的負擔。

其次在「租金」補貼上，業者會有統一的基本額度，在旅宿業部分，因規模大小不一，從小型民宿到大型觀光旅館都有，因此初步規劃民宿每家5萬、好客民宿每家10萬、旅館業每家20萬元的基本額度。至於旅行業則每家10萬元基本額度。接著再依據各業者的分公司數、員工數，分級往上增加，每家最高補助可達百萬元規模。

第三則是「稅金」減免上，旅宿業者爭取希望減免「房屋稅、地價稅」，旅行業則是爭取減免「營業稅」，官員說，由於事涉財政部業務，同時還涉及地方稅收，仍待向財政部、行政院討論，若要減免，還要思考「如何補、補多少」給地方政府，因此尚未定案。

據悉，交通部100億「紓困2.0」除了旅宿業、旅行業外，對於航空業、航運業則包含融資的利息補貼，至於台鐵也因為疫情衝擊，運量減少、車站商家來客下滑，也朝向減收租金方向規劃。至於航空業500億專案貸款，則是另案處理中，與100億「救命錢」方案不重疊。

(工商 )