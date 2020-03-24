受惠美國Fed（聯準會）為振興經濟，祭出買債無上限措施，除勵周二亞股率先開市的日、韓兩股市大漲外，台股早盤也一度飆漲近400點，再度收復9000點與10年線等關卡，且站在9200點之上。

除亞股陸續開市的日、韓與台股等大漲外，包括黃金、白銀、鈀等商品價格也多大漲，此外，美道瓊期等4大期指，並未理會道瓊現貨在周一大跌，而是在美股盤後電子盤多大漲回應市場資活水將源源不絕由Fed挹注。

目前包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等期指，分別暫報大漲2.05%、2.08%、1.82%及1.57%，該狀況對台股早市開高，具正向效益。

另外，台股三王台積電、股王大立光與鴻海等今開高走高，迄台北時間上午9：12，分別暫報大漲5.1%、5.07%及3.7%，刺激電子股見賢思齊，幾全面強彈，而國泰金、富邦金、兆豐金與台塑四寶等重量級金融傳產權值股，也不甘示弱，幾多大漲，使集中交易市場加權股價現下暫報大漲375點，報9265點，漲幅4.22%，成交279億元。

(工商 )