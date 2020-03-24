公衛專家、副總統陳建仁自新冠肺炎發生後，多次在臉書分析疫情，23日也貼出3張圖表，解析新冠肺炎的發生率、致死率與病毒檢驗陽性率之相關分析。他直言，「目前各國疫情仍處在上升的階段，武漢肺炎肆虐的緩和，至少還需要兩個月的時間。」

陳建仁表示，目前各國都努力利用病毒檢驗，來加強發現確診病例，予以適切的隔離治療，只是各國病毒檢驗的對象並不相同，有的進行普遍檢驗，有的則加強檢驗密切接觸者和高風險族群。

（圖／翻攝自臉書／陳建仁，下同）

他指出，3月19日分析了官方公布病毒檢驗數超過15,000人的國家的受檢陽性率，發現陽性率越低，代表受檢者涵蓋越多未感染者，而台灣的每千受檢者陽性率排名最低的第三名（5.0），僅次於阿聯酋（0.8）和俄羅斯（1.2）；與中研院基因體研究中心的楊懷壹副主任進一步分析，這13個國家的武漢肺炎發生率 （incidence rate）和疾病致死率（case-fatality rate），得到結果是台灣每十萬人口發生率是0.45，排名最低的第二名，僅次於俄羅斯的0.14。

進一步分析病毒檢驗陽性率和疾病發生率的相關性，病毒檢驗陽性率越高，武漢肺炎發生率也越高，相關係數高達0.71，呈現很顯著的相關性（P=0.007）。值得注意的是法國、比利時與南韓的發生率，都在每十萬人口16上下，但是每千受檢者陽性率卻有很大的差異，以南韓27.9最低、比利時80.9居中、法國167.4最高，這顯示南韓和比利時可能檢驗了較多未感染者，而法國可能檢驗了較少未感染者。

陳建仁提及，武漢肺炎的發生率與致死率的相關性分析，兩者之間並沒有顯著相關，雖然義大利的發生率和致死率都是第一名，但是英國的發生率低而致死率高，可能受檢陽性者以重症感染者居多，而挪威的發生率高而致死率低，可能受檢陽性者較多是無症狀和輕症感染者。法國、比利時與南韓的發生率相近，但是每百名病例致死率卻是南韓（1.1%）與比利時（1.2%）低於法國（3.4%），顯示法國檢驗陽性者的重症占比，高於南韓與比利時。

陳建仁認為，在每十萬人發生率接近1的台灣，只有零星無法追溯感染源的確診病例，不做普檢，而是加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗是合宜的、有效的、而且符合成本效益的；反之，在發生率偏高，絕大多數病例無法追溯感染源的國家，才有必要採取普檢。但是採行普檢的國家，必需很慎重地告知檢驗陰性者，「即使今天檢驗結果是陰性，明天仍有可能轉陽，必需作好自主健康管理。」

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(中時電子報)