國軍今晨進行「聯合防空作戰訓練」，驗測陸、海、空三軍部隊戰備應變作為；其中，花蓮基地多架F-16戰機受令後，緊急起飛實施防空攔截演練，堅定捍衛國家安全。
清晨始曉，國軍「聯合防空作戰訓練」登場，國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將，分別前往衡山指揮所、空軍作戰指揮部視導，指導全盤戰備作為，強化三軍防衛作戰效能。
「聯合防空作戰訓練」是國軍執行全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊我重要陣地，三軍部隊受令後，立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視及強化國軍重要目標防護能力。
空軍花蓮基地8架F-16戰機，清晨5時30分依序升空，除了戰機陸續升空攔截外，花蓮基地內也模擬主跑道受損，基地立刻開放戰備跑道，提供戰機緊急起降，地勤人員立即進行跑滑道搶修作業，利用最短時間修復受損跑道，讓戰機隨時都能升空執行作戰任務。
本次訓練任務採「實兵不實彈」方式實施，具體驗證三軍部隊應變計畫及應處程序，以精進聯合防空作戰效能。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。