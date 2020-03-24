國軍今晨進行「聯合防空作戰訓練」，驗測陸、海、空三軍部隊戰備應變作為；其中，花蓮基地多架F-16戰機受令後，緊急起飛實施防空攔截演練，堅定捍衛國家安全。

清晨始曉，國軍「聯合防空作戰訓練」登場，國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將，分別前往衡山指揮所、空軍作戰指揮部視導，指導全盤戰備作為，強化三軍防衛作戰效能。

「聯合防空作戰訓練」是國軍執行全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊我重要陣地，三軍部隊受令後，立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視及強化國軍重要目標防護能力。

空軍花蓮基地8架F-16戰機，清晨5時30分依序升空，除了戰機陸續升空攔截外，花蓮基地內也模擬主跑道受損，基地立刻開放戰備跑道，提供戰機緊急起降，地勤人員立即進行跑滑道搶修作業，利用最短時間修復受損跑道，讓戰機隨時都能升空執行作戰任務。

本次訓練任務採「實兵不實彈」方式實施，具體驗證三軍部隊應變計畫及應處程序，以精進聯合防空作戰效能。

空軍第五戰術混合聯隊F-16戰鬥機於清晨5點30分緊急升空，實施防空攔截演練。(國防部提供)

參謀總長黃曙光上將頒贈團體獎金慰勉空作部官兵。(國防部提供)

空作部官兵縝密掌握我周邊空域動態，不讓敵飛機越雷池一步。(國防部提供)

(中時 )