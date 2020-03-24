疫苗廠國光生（4142） 旗下子公司安特羅生技（6564） 今天停牌並於下午在櫃買中心召開記者會。市場預測可能是說明其研發的腸病毒 71 型疫苗經過一年的臨床三期試驗的期中分析報告。

腸病毒疫情因為其較屬於亞洲地區的疾病之一，國外目前並未開發此種疫苗，而國內、且是亞洲區產能最大的疫苗廠國光生技（4142），其轉投資的安特羅生技已正積極優先研發可能致命的腸病毒71型疫苗，預計今年第2季取得藥證，於第4季產品上市，希望能藉此減緩疫情發生頻率。

根據疾管署資料，至2019年10月累計333例腸病毒71型個案，其中42例為腸病毒併發重症，已經高於2016-2018年同期，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型（各2例），克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型（各1例），造成停課班次已達258班以上，疫情呈逐年增長的趨勢。

目前國光生技穩定供給國內所需防疫用疫苗，更投入大量研發技術從事國際藥證取得及新疫苗開發，譬如說有四價流感疫苗歐洲跨國性臨床試驗、腸病毒71型疫苗三期臨床試驗及H7N9禽流感疫苗三期臨床的規劃等。

安特羅生技。（圖／翻攝官網）

新疫苗研發包括重組蛋白次單位疫苗、細胞培養日本腦炎疫苗、登革熱疫苗等研發工作。

國光生技表示，非常關切國內持續出現腸病毒感染病例及併發症狀況，其轉投資公司安特羅生技（6564）優先針對有可能致命的腸病毒71型，研發完成該疫苗，預計於2020年Q2申請藥證，一旦順利通過取得，產品最快可望於第4季上市，有助於改善我國腸病毒疫情。

(中時電子報)