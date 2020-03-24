台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）公告2019全年營運成果。2019全年營收突破30億元，為30.12億元，年增23.83%，站上歷史高峰；稅後淨利為0.89億元、年增31,785.25%，EPS為2.89元，獲利同步刷新紀錄。日前沛波董事會決議通過每股將配發現金股利2.2元，再創股息配發新高紀錄，以昨（23）日收盤價22元計算，殖利率達10%。

沛波自成功轉型為專業鋼筋加工與配送服務商以來，透過導入自動化加工設備、提升管理效能，即時滿足並供應客戶需求，加上營運方向與擴產策略奏效，帶動2019年營收逐季翻揚，同時受惠於有效掌控集團鋼材料源及營業費用控管得宜，亦激勵毛利率、營業利益率、稅前淨利率，較2018年同期分別擴增3.48個百分點、3.04個百分點、3.32個百分點，分別來到6.45%、3.19%、3.35%，三率三升，繳出歷年最佳營運成績單，總經理葉俊良表示：「印證沛波經營團隊的營運布局方向正確。」。沛波對今年營運展望維持樂觀看法。

葉俊良進一步表示，國內各項重大公共工程持續推進，而中美貿易戰迎來史上最大的台商鮭魚返鄉潮，帶動一波波商辦與廠辦興建熱，對鋼筋加工與配送需求更是殷切，自去年初以來沛波產能持續供不應求，為因應市場需求，沛波在全台架構起自有的加工廠與通路，繼北部及南部廠房陸續加入營運後，今年初位於彰濱工業區的新廠正式動土興建，預計第四季可完工投產，屆時公司的年產能將倍增至40萬噸，可望成為推升公司業績新一波成長的關鍵引擎。

(時報資訊)