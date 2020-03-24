台北股匯市今早開盤齊揚，台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價為30.4元，升值0.5分，盤中匯價最高升抵30.25元，升值1.55角。台股早盤大彈逾400點，一舉站回10年線和5日線。

台灣面對新冠病毒時，不僅防疫措施「超前布署」，在貨幣政策上同樣採行「超前布署」，央行再宣布4月啟動附買回（RP）機置，以預防流動性風險。雖然台灣目前並沒有嚴動的流動性風險，但央行除了本季理監事會議決議降息一碼，並推出中小企業融通機制，主要希望透過「超前布署」提振市場信心，並維持經濟體系的流動性，有助提升台灣經濟在新冠肺炎衝擊下的抗壓性，增加金融市場穩定度。

元大投信表示，國內外主要國家紛紛採行寬鬆政策，國際間資金規模隨之擴張，勢必為資金尋覓合適的停泊處，前往具有吸引力的市場，過去10年台股殖利率平均4.23%（2009年12月31日-2019年12月31日），居全球之冠，向來就是外資吸引機，而目前台股修正，若截至3月20日現金殖利率為5%，對外資吸引力可望再提高。

(時報資訊)