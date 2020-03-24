美股消息面：

1.投資人觀望美國新一輪振興經濟方案的立法進展，周一美元指數先跌後升，尾盤微漲0.03%，報101.53。

2.美國聯準會擴大激勵力道，使原油需求前景好轉，周一紐約5月期油收漲73美分或3.2%，為每桶23.36美元。受世界各地的旅行禁令打擊，美國汽油期貨暴跌32%，收在每加侖約0.4118美元，創歷史新低。倫敦布蘭特5月期油收漲10美分或0.2%，為每桶27.03美元。

3.聯準會再次推出空前的激勵方案，受此提振，周一紐約4月期金收漲83美元或5.6%，為每盎斯1567.60美元，創下歷來最大單日價格漲幅，亦創下2009年3月以來最大單日百分比漲幅。5月期銀收漲87.6美分或7.1%，為每盎斯13.261美元。

4.美國財長穆努欽表示，美國計畫大規模發行30年期公債，他表示將前往參議院推動國會批准龐大的經濟振興方案，並呼籲企業不要裁員，因為政府的紓困措施很快就會到位。

(時報資訊)