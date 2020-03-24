打擊壞膽固醇可以這樣做，醫師分享５個小秘方。（圖／永蘊聯合診所魏士傑醫師提供）

膽固醇分做兩種，其中低密度膽固醇過高（俗稱壞膽固醇）時，就容易中風、心肌梗塞，家醫科醫師魏士傑也分享，5個打擊壞膽固醇的小秘方，也叮囑服用保健食品，最好先詢問過醫師，以免出現副作用。

魏士傑表示，想要擊退膽固醇，首先要先認識膽固醇分兩種，高密度脂蛋白(HDL)是血管的清道夫，能把血管過多的膽固醇排除，研究顯示，高於60mg/dl 就能降低罹患心血管疾病的機率；低密度脂蛋白(LDL)較為黏稠，若是血管中數量過多恐導致阻塞，甚至會造成動脈硬化，增加腦中風、心肌梗塞及腎臟衰竭的機率。

魏士傑指出，膽固醇的標準值因人而異，若是健康成人建議將低密度膽固醇控制在130 mg/dl以下，若曾中風、有腎臟疾病則最好低於100 mg/dl，如果曾發生心肌梗塞、血管阻塞的話，膽固醇建議降至70 mg/dl。數值依據最好還是就醫詢問醫師。

魏士傑指出，膽固醇過高的治療方法，一般多是開口服藥物治療，切勿自行停藥，畢竟控制膽固醇濃度，一定要長期吃藥、定期回診，才可有更好的療效。

魏士傑也說，服用健康食品來降膽固醇，最好先詢問過醫師，像是紅麴菌素的保健品，同時和降膽固醇藥物服用，恐造成血液藥物濃度過高，產生肌肉痠痛等副作用。

魏士傑分享「改善小祕方」，除藥物治療外，飲食與生活習慣也很重要，建議少吃含飽和脂肪酸的食物，如動物性油脂、冰淇淋；多吃含不飽和脂肪酸的食物，如堅果、橄欖油、酪梨；多吃蔬果、多運動（特別是中等強度的有氧運動）並要戒菸。魏士傑也闢謠，膽固醇較高的人，其實能適量吃海鮮與雞蛋。

(中時電子報)