國民黨今天將發布一波新人事，屬中央黨部一級主管的革命實踐研究院長將由台北市議員羅智強出任；眾所矚目的大陸事務部主任將由台大政治系教授、前大陸部副主任左正東代理。此外，黃復興黨部主委金恩慶為協助「世代交替」，上週已向黨主席江啟臣請辭，並推薦退役上將季麟連、退役中將陸小榮兩位接替人選，近日可望定案；由於黃復興包括金恩慶、副主委韋渝惠及13位支黨部主委同時請辭，國民黨這支鐵衛部隊將全台大換血。

據指出，早在今年大選前，現任革命實踐研究院院長林火旺已打算辭職，因主席補選而暫留至3月6日投票日前夕，即清空辦公室。新任主席江啟臣相中羅智強臉書粉絲專頁粉絲超過1百萬人，且網路聲量強大，請他接任革實院長，25日將提報中常會通過。

此外，政策會人事全面改組，繼政策協調部主任（立院黨團辦公室主任）江桂芳去職，政策研究部主任張一民轉調立院黨團，眾所矚目的大陸事務部主任周繼祥也卸任，改由台大政治系教授左正東暫代。

左正東是著名的年輕派兩岸學者，長期挺藍，但至2014年底國民黨大敗之際才入黨，盼為國民黨付出心力；至2017年8月吳敦義接任黨主席後，被當時的大陸部主任周繼祥推薦而接任大陸部副主任。

去年11月左正東不滿國民黨不分區立委名單，發表「無法為黨換血再造」、「對不起青年」公開信，力諫黨中央調整名單未果，婉拒慰留而堅辭，成為中央黨部唯一因不分區立委提名爭議而請辭的黨務幹部。

此外，黃復興黨部主委金恩慶上將，上週以年事已高，且擔任黃復興主委前後10多年已當太久，主動向江請辭，表達會全力協助江推動世代交替、年輕化，以及穩定黃復興接下來的人事交棒，令江相當感動。江也主動請金推薦適合的接任人選，金已推薦1位退役上將、1位退役中將，人事近日可望定案。

黃復興系統盛傳，陸官34期的金恩慶，上周五已「發紅包」給幕僚，感謝多年追隨；而金推薦的兩人分別是陸官38期的退役海軍陸戰隊二級上將季麟連、陸官43期的退役陸軍中將陸小榮。

知情人士說，這次主席補選，江啟臣原本被造謠當選後將裁撤黃復興黨部；江一再大力澄清，強調黃復興是國民黨非常重要的資產，且會好好照顧黃復興黨員。補選過程，黃復興黨部不僅沒有倒向郝龍斌，反倒包括金恩慶等不少人力挺江的理念，江也因此大勝。

據指出，這次黃復興黨部具主席補選投票權有8萬多人，不過名冊上約有19萬黨員，連同眷屬、親友可動員約有200萬人，在各縣市共有 21個支黨部、18位主委（舊高雄縣市、台南縣市及台中縣市支黨部同一位主委）。這次除了主委金恩慶請辭，副主委兼書記長韋渝惠中將及13位支黨部主委將與金同進退，黃復興黨部人事將全台大換血。

目前國民黨一級主管，尚有考紀會主委人選未定。此外，各一級單位的義務副主委，例如政策會副執行長林鴻池及黃志雄等、組發會義務副主委郭志龍、文傳會義務副主委歐陽龍及洪孟楷與顧問唐德明等，任期都到3月9日或31日止，其中僅少數將轉聘其他義務職，其餘均不留任。

(中時 )