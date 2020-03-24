智伸科技今年元月工作天數減少，合併營收及獲利雙雙下滑，元月合併營收為3.52億元，EPS降至0.64元。智伸科積極拓展電子及醫療零組件訂單，今(24)日股價隨台股大漲而走揚，大漲6.1元而以84.9元開出，隨後賣壓湧現而拉回，仍呈現上揚走勢。

智伸科去年合併營收及獲利，雙雙攀史上新高，去年每股EPS高達7.6元，為保留現金，每股配發現金股利2.5元。近來股價波動幅度大，被證交所列為警示股，昨日公布元月合併營收3.52億元，年減幅14.69％；稅前盈餘0.67億元、本期淨利0.52億元，均比去年同期減少，EPS為0.64元，年減幅23.81％。

上半全球汽車市場深受新冠肺炎疫情影響，大陸、日本、韓國、歐洲及美國不少汽車廠因零組件缺料，生產陷入停擺。智伸科表示，汽車動力及安全系統零件目前業務及在手訂單，均未接獲客戶取消訂單，電子零組件及醫療零組件訂單也穩定增長，仍持續與電子及醫療客戶洽談增加產量及出貨量，減緩汽車產業面臨大環境不確定因素，對智伸科整體營運帶來的影響。

(工商 )