這波新冠疫情讓各行各業都快撐不下去，國內連鎖KTV「享溫馨」遭網路謠傳「好像也有員工確診」，生意大受影響，業績瞬間掉了6成以上，讓業者相當不滿，除了召開記者會自清外，也表示要提告造謠者。高市衛生局也強調絕無此事，針對該則假消息，最重可依法開罰300萬元。

對此，業者23日發表聲明指出:「享溫馨每間分店，均引進高溫蒸氣殺菌機，每5個小時消毒一次，成為全台唯一。所有客人進入包廂前亦必須量體溫並以酒精消毒，同時一併嚴格要求所有同仁上班皆需量體溫、酒精消毒，享溫馨嚴守把關疫情，請大家放心。」

享溫馨重申，「針對20日因媒體報導未落實居家檢疫之新聞時誤植本公司畫面，網友「劉薰愛」未經查實便於網路上散播享溫馨KTV有員工已確診武漢肺炎之謠言，以致本公司顧客來店率銳減，為本公司造成極大困擾。享溫馨已採取法律行動以正視聽。」

另外，針對在網路上傳播不實訊息者，享溫馨必將追究相關法律責任並對其求償，同時宣布，除求償金額外也會同時提出對等金額，全數捐贈予衛生福利部疾病管制署防疫工作用途。

網友在臉書社群謠傳享溫馨有確診病例，引起軒然大波，業者決定要提告。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)