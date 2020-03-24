新冠肺炎疫情全球加劇，據IHS Markit調查，英國3月家庭財務指數從2月的紀錄高位47.6大跌至10個月低點42.5，受就業保障與支出信心惡化拖累。對此，大陸國家主席習近平23日晚間與英國首相強森通電並強調，希望英方和大陸加強配合，在保障人流和貿易暢通同時，將擴散風險降到最低。

目前，受疫情影響，英國消費者計畫抑制重大支出，程度創下2012年以來最大下滑，英國民眾擔心疫情導致失業與收入損失。據英國已公布的紓困方案，英國將支付龐大的民間行業薪資，旨在防止疫情使英國經濟崩潰。

英國財政大臣蘇納克警告，儘管英國宣布了大規模的紓困措施，但裁員潮已經開始出現，仍會有更多的裁員。

IHS Markit分析師Joe Hayes表示，未來數月，英國民眾對是否有能力支付賬單的擔憂程度將上升。

另外，調查還顯示，衡量工作場所活動性的指標降至2009年4月以來的最低水平，當時英國仍在金融危機中掙扎。

對於英國的近況，習近平表示，大陸願向英方提供支持和幫助，相信在強森的領導下，英國一定能夠戰勝疫情；他指出，「病毒不分國界、不分種族，全人類只有共同努力，才能戰勝疫情。」

習近平進一步提到，各國要在聯合國和G20框架內推進合作，加強信息和經驗交流共享，加強科研攻關合作，支持WHO發揮應有作用，推動完善全球衛生治理，加強宏觀經濟政策協調，穩市場，保增長，保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。

強森則回應，「中國政府和人民經過艱苦努力和巨大付出，防控疫情取得了不起的成就，我對此表示祝賀；當前，英國疫情形勢嚴峻，英方正在研究，借鑒中方有益經驗，採取科學有效防控措施。」

(旺報 )