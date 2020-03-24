近年來極端氣候時常伴隨強降雨致災，高市水利局提早備戰，暨去年大力清除後勁溪上游曹公新圳6個易淹水的瓶頸段後，3月針對後勁溪下游展開清淤，預計5月完工，楠梓、仁武區民眾將可免除淹水之慮。

水利局表示，每年汛期來臨，暴雨總是將後勁溪上游大量雜木或山坡地土石沖刷帶至上下游沿岸、造成淤塞，一遇強降雨就容易滿溢導致幾個瓶頸段淹水。

後勁溪為高市重要區域排水之一，上游為曹公新圳，自大樹九曲堂向西沿途經過鳥松、仁武，於八涳橋與獅龍溪匯流成後勁溪，穿越楠梓區出海。

水利局2019年針對後勁溪上游的曹公新圳強化清淤，針對中山高下游約50公尺處、仁武橋至中山高速公路橋、中山高速公路橋、台塑仁武工業區段、八涳橋上下游右岸、曹公新圳排水之無名橋等6處瓶頸段清淤，已於去年10月完工，清淤總長3.9公里，清出4萬5380立方公尺土方。

2020年清淤工程編列300萬預算、於2日開工，鎖定仁武中華社區，從水管路仁武橋至楠陽高架橋，預計清疏2.3公里，估計將清出3萬3300立方公尺土方，預計5月2日完工，可確保楠梓區上游段及仁武區中華社區居民再無淹水憂患。

水利局長李戎威於18日也至現場視察進度，並聽取當地議員、里長及民眾等陳情及建議。李戎威強調，近兩年來強降雨趨勢明顯，後勁溪下游清淤工程完工後，將有效提升洩水速度。

(中時 )