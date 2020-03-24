新冠肺炎疫情延燒，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的醫師兒子，3月4日赴美國看NBA球賽，引發爭議。對此，兩性專家黃越綏心疼張上淳背罵名，認為張上淳的兒子不過是爭取應有權益。

黃越綏在臉書表示，父母生得了兒身，管不了兒心，何況都是已有專業成就的成年人，在政府抗疫過程中，張上淳的辛苦有目共睹，如今卻因兒子的行為背負特權的罵名，真的是「做甲流汗乎人嫌甲流涎」，既冤又不值。

至於張上淳的兒子錯在哪裡？黃越綏說，他只不過是爭取應有的權益且依法辦理，反而是被其父盛名招來了無妄之災，活生生被套上社會觀點不佳。

黃越綏指出，舉報張兒的醫院同事，也許因無法出國，或對突然禁止醫務人員非公差不得出國的宣令不滿，於是見縫插針給予一擊，但因有事實作為依據，其言論當然就容易引起共鳴。

黃越綏認為，上者都是在扮演自己的角色，倒是對於批准並允予出國的主管，其動機和心態比較有興趣，他們才是應出面澄清的漏網者，也是此次事件最主要的關鍵角色。

(中時電子報)