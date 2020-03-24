高雄市長韓國瑜專心拚市政、積極防疫，但同時也需面對罷免危機。隨著第三階段投票時間越來越近，不少挺韓民眾也漸漸浮出水面，有網友不解，一個認真付出、傾聽庶民需求的人，到底憑哪一點要罷免他。

韓國瑜專心市政，但罷韓團體仍不放過，無所不用其極進行宣傳，最近更推出罷韓T恤，喊話「防疫罷韓眾志成城讓高雄跟台灣一起健康」、「洗手完投票投票完洗手」。

對於罷韓，有PTT網友相當疑惑表示，到底罷韓份子是憑哪一點罷免韓國瑜，帶職參選觀感不佳嗎？賴清德德跟市議會惡鬥、府會對立怎麼不說，蘇貞昌跟神明發誓不選第三次，怎麼不說，賴清德2010年有辭職選市長嗎？反觀盧秀燕在2018年辭掉立委拚市長，這才是有決心好嗎。

該網友說，「罷韓就只是想搞掉一個認真為高雄付出的人、一個聽見年輕人做改變的人、一個傾聽庶民需求的人。」

(中時電子報)