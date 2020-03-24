美國國務院今天表示，他們試圖撤回約1萬3500名因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情滯留海外的美國僑民，但恐無法接回所有人員。

全球多數國家目前暫時實施入境管制，航空公司也大砍航班，國務院鼓勵美國僑民盡可能自行返家。

國務院一名資深官員指出，約1萬3500人聯絡全球各地的美國大使館及領事館，「表示他們對我們的協助感興趣」。

官員表示，他們已撤回約5700人，包括從中國疫情中心武漢撤出的800多人，與上週從摩洛哥接回的1200人，以及從停靠日本的鑽石公主號遊輪運回的300人。

他說：「在接下來幾天和幾週的時間，我們將讓數千人返家。」

但他補充說：「我們聽聞有些人位在世界遙遠一端極為偏遠的地方，安排過程非常複雜，所以我們不敢保證可以帶回每個人。」

他表示，大多數撤離的美僑搭乘國務院承包的撤僑班機，但還有更多選項在考慮之中，包括使用國防部的軍機在內。

國務院今天表示，由於商用服務已暫停，他們正在安排美僑撤離剛果民主共和國和布吉納法索的交通方式，並採自費方式。

(中央社)