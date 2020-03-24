日本奧運大臣橋本聖子（Seiko Hashimoto）周二表示，東京奧運會能否以「完整形式」舉辦的前提，是全世界的新冠肺炎疫情已經結束。

她在記者會上表示：「我認為只要全世界國家尚未消滅新冠狀病毒疫情，東京奧運就不能以首相安倍晉三提過的『完整形式』邁進」。「因此，對我們而言是首要且最重要的是共同堅定地終結這場疫情」。

此前美國奧委會公開喊話，稱2020年夏季東京奧運會應該延期，這使得該體育盛事再遭打擊。美國奧委會表示已在上周末對4,000名運動員進行調查，其中65%的受訪者表示他們的訓練因防疫措施而受到嚴重影響或已完全停止。

在國際奧會（IOC）表態東奧應該延期，加拿大、澳洲奧會相繼宣布退出今年夏天舉行的東奧，巴西、斯洛維尼亞與挪威奧會也對如期舉辦東奧持反對立場後，日本首相安倍晉三周一終於鬆口表示東奧可能延至明年舉辦。

稍早前外媒報導，國際奧會委員龐德表示，依內部提供的資訊，2020年東奧已決定延期，不會在7月24日如期開幕，而延至2021年的可能性較高。不過這位IOC委員並未擁有表決權。

(時報資訊)