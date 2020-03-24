《商情》空頭回補，激勵周一紐約期金漲5.6％ 10:002020/03/24 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵周一紐約期金漲5.6%；因美國聯邦儲備理事會(FED)宣布將無限制購買美國公債和抵押貸款證券，為減緩冠狀病毒對經濟帶來的衝擊，提振市場信心回籠，進而吸引投資人空頭回補，激勵期金大漲5.6%；此外，美元從3年高點回落，亦支撐金價走升。 終場4月黃金漲83美元，報每盎司1567.6美元，5月白銀漲0.87美元，報每盎司13.26美元，4月白金漲5美元，報每盎司627.5美元，6月鈀金漲16.7美元，報每盎司1556.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #空頭 #回補 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 00:032020/03/20 財經 春雨去年獲利10年次高 後市俏 04:102020/03/20 證券．權證 《商情》買盤進場，支撐周四紐約期金上漲 10:002020/03/20 財經 《鋼鐵股》庫藏股激勵，新光鋼漲停 10:172020/03/20 財經 三箭齊發激勵股匯雙漲 新台幣勁揚逾2角 14:022020/03/20 財經 尖牙股撐盤！美股早盤震盪 台積電ADR強彈逾6％ 21:332020/03/20 財經 3大指標搜寶漲停股 14檔各有千秋 04:102020/03/21 證券．權證 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金走升 10:002020/03/23 財經 Fed買債無上限 激勵亞股黃金道瓊期齊飆高 09:312020/03/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會擴大激勵，美期油漲3.2％ 09:432020/03/24 財經 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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