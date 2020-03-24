空頭回補，激勵周一紐約期金漲5.6%；因美國聯邦儲備理事會(FED)宣布將無限制購買美國公債和抵押貸款證券，為減緩冠狀病毒對經濟帶來的衝擊，提振市場信心回籠，進而吸引投資人空頭回補，激勵期金大漲5.6%；此外，美元從3年高點回落，亦支撐金價走升。

終場4月黃金漲83美元，報每盎司1567.6美元，5月白銀漲0.87美元，報每盎司13.26美元，4月白金漲5美元，報每盎司627.5美元，6月鈀金漲16.7美元，報每盎司1556.9美元。(商品行情網)

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