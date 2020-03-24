聯發科(2454)庫藏股持續發威，今股價跳空大漲，早盤漲幅逾8.5%，重新站上10年線大關，聯發科本次大手筆護盤，預計最多將砸下71億元，積極在本波疫情造成的股災下全力護航自家股票。

新型冠狀病毒疫情爆發，讓大陸的智慧機產業急速降溫，不僅工廠復工延遲，對智慧型手機產業衝最劇的就是實體門市人流減少，消費者對於消費性電子的消費意願急速降溫，也使的5G換機潮恐延宕，研究機構也預期，第一季大陸智慧機市場銷量將有年衰退達 30%~50%的幅度，加上美國對華為禁令尚待觀察，預期 5G進展可能至少遞延1~2季，存在訂單遞延風險。

受疫情波及，研調機構將2020年全球5G手機出貨量由2.2億支下調至2.1億支 ，市場原多預估介於2億~2.6億支，市場原預估大陸5G手機2020年出貨1億~1.25億支，恐難免亦將受疫情影響而調整，惟5G趨勢向上，整體量能應僅是需求遞延而非消失。

聯發科第一款5G SoC天璣1000已於去年第四季量產，天璣800亦將於第二季進行銷售， 第三顆著墨主流市場的SoC則將於第三季中後期推出，由於聯發科5G晶片大量出貨時間發生在下半年，故此部分上半年受疫情波及程度相對較有限。

聯發科祭出庫藏股救市，成功挽救股價，股價由301元上漲到今日最高332元，光是兩天的漲幅就達10.3%。

聯發科董事會上周五決議，自昨(23)日起買回庫藏股1590萬股，預定買回期間自今日起到5月22日，每股買回區間價為301元~452元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份之1%，這也是聯發科8年多來首度實施庫藏股。

(時報資訊)