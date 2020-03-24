《港股》期貨報喜，恆指開漲3.69％ 10:002020/03/24 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股跌勢加重，但期貨盤開高走高，以及受到恆指期貨飆漲逾1000點帶動，香港恆生指數在前一日暴跌千點後，周二開漲3.69%，為22497.57點。國企股(H股)開漲4.29%，為9127.01點。 目前道瓊指數期貨漲448點或2.42%，報18945點。地產股止跌反彈，美的置業漲10%，碧桂園漲近8%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 元大期營運再成長 股息3.2元創新高 04:102020/03/20 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－原油創低 利用期貨避險 04:102020/03/20 證券．權證 《美股掃瞄》全球接力救市，美股反彈 08:352020/03/20 財經 《港股》美股反彈＋油價飆升，恆指開漲2.02％ 10:172020/03/20 財經 《股利-金融》元大期擬配息3.2元創高，去年EPS 4.89元 12:332020/03/20 財經 《港股》美股期貨大漲助攻，恆指飆升逾千點 16:482020/03/20 財經 美股大逃殺！降息為何無效？ 00:012020/03/23 財經 匯率期貨暨選擇權趨勢專欄－避險當道 日圓逢低承接 04:102020/03/23 證券．權證 《美股掃瞄》美股跌勢加劇，蘋果市值跌破1兆美元 08:362020/03/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會擴大激勵，美期油漲3.2％ 09:432020/03/24 財經 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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