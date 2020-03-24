隔夜美股跌勢加重，但期貨盤開高走高，以及受到恆指期貨飆漲逾1000點帶動，香港恆生指數在前一日暴跌千點後，周二開漲3.69%，為22497.57點。國企股(H股)開漲4.29%，為9127.01點。

目前道瓊指數期貨漲448點或2.42%，報18945點。地產股止跌反彈，美的置業漲10%，碧桂園漲近8%。

(時報資訊)

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