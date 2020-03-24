雲端伺服器大廠緯穎(6669)，因雲服務產業與商業模式仍在蓬勃發展，主要大客戶仍處於擴張階段，法人樂觀看待未來2~3年的雲端資料中心伺服器市場及緯穎的獲利表現。早盤緯穎股價挑戰月線及季線反壓。

緯穎客戶之一Facebook對於未來4年有明確的資料中心擴建計畫，且規模持續放大，2020~2023年皆持續有新的資料中心將啟用，預估2023年該客戶資料中心面積將達2019年的3倍，因此可推測啟用前三到五個季度陸續會有伺服器機櫃的拉貨潮。其次，另一大客戶Microsoft著重於增加中小型資料中心數量，並傾向與當地業者的資料中心共構，雖然自建超大資料中心的增幅放緩，但根據供應鏈調查，Microsoft自2020年初以來，對緯穎的採購需求較去年出現雙位數的成長力道，且成長幅度將高於Facebook表現。最後，對於已啟用的資料中心而言，Intel將於2020年中推出新款伺服器CPU(平台：Whitley；微架構：Ice Lake)並將對舊款CPU降價，可望刺激客戶2021年的換機需求。

法人預估緯穎今年首季營收至374億元，季減24.5%，年減2.7%，毛利率7.1%，營益率5.2%，稅後淨利15.0 億元，EPS 8.63元。

(時報資訊)