根據知名NBA記者史坦報導指出，NBA費城七六人與NHL紐澤西魔鬼隊決定針對年薪超過5萬美元的高階主管減薪，幅度高達20%，七六人成為NBA第一支減薪的球團。

據了解這個減薪計畫從4月15日至6月底為止，減薪對象為球團管理高層以及教練團，七六人總裁赫克、總管布蘭登與母公司CEO歐內爾都同意這個減薪計畫。

然而這個減薪計畫並不包含球員，因為每個球員的合約都是單獨性，不適合這個減薪措施，聯盟允諾4月1日照發球員薪水。

(中時 )