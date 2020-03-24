NBA》新冠肺炎疫情影響 七六人球團減薪20％ 10:072020/03/24 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到新冠肺炎疫情影響，七六人開了第一槍，成為NBA第一支宣布減薪的球隊，這項減薪計畫並沒有包含球員，恩比德短時間內依舊可以領到合約中應有的薪資，但假如持續封館，恐怕有不少小咖球員可能會領不到錢。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據知名NBA記者史坦報導指出，NBA費城七六人與NHL紐澤西魔鬼隊決定針對年薪超過5萬美元的高階主管減薪，幅度高達20%，七六人成為NBA第一支減薪的球團。 據了解這個減薪計畫從4月15日至6月底為止，減薪對象為球團管理高層以及教練團，七六人總裁赫克、總管布蘭登與母公司CEO歐內爾都同意這個減薪計畫。 然而這個減薪計畫並不包含球員，因為每個球員的合約都是單獨性，不適合這個減薪措施，聯盟允諾4月1日照發球員薪水。 (中時 ) #減薪 #NBA #七六人 也許您會感興趣 推薦閱讀 奢華酒店第一槍 文華東方減薪 04:092020/03/20 財經要聞 NBA》湖人、綠衫軍中鏢！聯盟累積14人染病 06:392020/03/20 體育 雄獅自救 董事不領酬勞 主管減半薪 18:342020/03/20 財經 疫情重創房市 陸建商裁員減薪 04:092020/03/21 焦點新聞 雄獅自救 董座高管啟動減薪 04:102020/03/21 產業特刊 南韓高官減薪抗疫 府院不跟進 04:102020/03/22 政治要聞 張書偉放話「盡量凌虐」 酷暑被操到體力透支 16:342020/03/22 娛樂 《觀光股》雄獅擬配息2元，高層減薪自救抗疫 07:442020/03/23 財經 《觀光股》晶華響應自救，董監不領酬勞、主管減薪3成 16:142020/03/23 財經 抗疫自救 晶華高管減薪 恐掀骨牌效應 01:192020/03/24 財經要聞 體育熱門新聞 NBA》新冠肺炎第三染病者 活塞球星伍德康復 - 體育 《時來運轉》新冠肺炎波及球賽 運彩緊急應變 - 體育 等待東奧 運動員揪心 - 運動天地 - 中國時報 NBA》狀元郎唐斯母親染病 球星獻祝福 - NBA 東奧延期受影響 戴資穎這樣說 - 運動 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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